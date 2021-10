Sentiero Ponale, record di passaggi: 470.000 in sei mesi

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - Mercoledì 10 ottobre è stato registrato il record storico di passaggi sulla Ponale, il sentiero a picco sul lago di Garda che collega Riva alla val di Ledro. Il precedente record risaliva al 2017, quando in dieci mesi a mezzo di apertura furono contati 467.013 passaggi, per oltre due terzi di bikers, mentre quest'anno il numero di pedoni è di poco inferiore a quello dei ciclisti. Quest'anno in appena sei mesi di apertura (il sentiero è stato riaperto il 17 aprile scorso) è stato frantumato il record e non è lontana la soglia psicologica del mezzo milione di passaggi, anche se il tracciato verrà chiuso per lavori a partire dal prossimo 7 novembre.

La Ponale era la vecchia strada di collegamento tra Riva e la val di Ledro, chiusa ad inizio anni Novanta del secolo scorso dopo l'inaugurazione della galleria dell'Agnese. Grazie alla battaglia dell'associazione Giacomo Cis, il percorso è stato riaperto come sentiero nel 2004. Oggi è una straordinaria attrazione turistica, gestita da un'associazione ad hoc, Mondo Ponale, incardinata nell'Apt Garda Dolomiti. (ANSA).