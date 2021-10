Covid: un decesso in Trentino, 36 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - Un anziano, vaccinato ma con patologie pregresse, è morto per Covid mentre era ricoverato in ospedale in Trentino. I tamponi antigenici effettuati ieri sono stati 7.604 e hanno individuato 25 casi positivi. Sono stati 897, invece, i tamponi molecolari, con 11 casi positivi riscontrati e la conferma di 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Sul fronte ospedaliero la situazione continua a registrare un abbassamento del numero dei ricoverati che scende a 9, dopo che ieri ci sono state altre 2 dimissioni. In rianimazione continuano ad essere seguiti 2 pazienti. (ANSA).