Elezioni: domenica ballottaggio al fotofinish a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - A Merano domenica 30.000 cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il futuro sindaco. E' in vista un altro fotofinish tra l'ex sindaco verde Paul Rösch e il suo rivale di centrodestra Dal Medico. L'ecologista, che ha guidato la città dal 2015 al 2020, si presenta al ballottaggio con appena 87 voti di vantaggio. L'anno scorso vinse il duello con Dal Medico con appena 37 voti di scarto, ma poi non riuscì a trovare una maggioranza in consiglio comunale e seguì il commissariamento.

Questa volta dei due sfidati solo Rösch ha incassato per il secondo turno l'appoggio 'esterno' del Team K dell'ex grillino Paul Köllensperger. Per la formazione delle nuova giunta sarà infatti decisiva la presenza della Svp e per questo motivo, per evitare poi dei veti della Stella alpina, i due candidati non hanno neanche cercato il sostegno ufficiale dei partiti di destra, di lingua italiana oppure tedesca che siano. (ANSA).