Covid:aumentano i ricoveri e 12 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - Sono contenuti i numeri dei nuovi contagi da Covid-19 in Alto Adige, ma aumentano in modo considerevole i ricoveri nei normali reparti ospedalieri che salgono da 21 a 26 in sole 24 ore. Restano sempre 7 i pazienti assistiti in terapia intensiva e 11 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

I nuovi casi positivi sono 12: di questi, 2 sono stati accertati sulla base di 233 tamponi pcr (di cui 62 nuovi test) e 10 sulla base di 5.549 test antigenici. A differenza dei tamponi pcr, il numero dei test antigenici, per effetto delle norme sul Greenb pass nei luoghi di lavoro, è notevolmente più alto, rispetto al lunedì della scorsa settimana quando erano stati 1.003.

Non vengono segnalati decessi che restano 1.199 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.526, mentre le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 44, per un totale di 77.772.

