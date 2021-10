Covid: 23 casi in Trentino, leggero aumento dei ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - In Trentino nessun decesso e 23 nuovi contagi da Covid 19 di circa 5.000 tamponi, ma salgono a 20 i pazienti ricoverati (ieri 3 nuovi ingressi e solo una dimissione). Lo dice l'odierno bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Sono stati 4.553 i tamponi antigenici analizzati ieri: 13 di questi sono risultati positivi. Si aggiungono ad altri 10 positivi individuati dai 347 tamponi molecolari che hanno confermato anche 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi contagi rilevata la presenza di un bambino in fascia 3-5 anni e di 2 ragazzini fra gli 11 e i 13 anni. Contagiata anche una persona ultra settantenne ed un over 80. Restano 5 le classi in quarantena. I nuovi guariti sono 26.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 765.812, comprese 351.594 seconde dosi e 5.919 terze dosi. (ANSA).