Comunali: eletti sindaci a Bondone, Nogaredo e Terragnolo

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - Dei quattro comuni trentini dove ieri si è votato per l'elezione del sindaco (Bondone, Brentonico, Nogaredo e Terragnolo), solo uno - Brentonico - andrà al ballottaggio domenica 24 ottobre. Si sfideranno Alessandra Astolfi, assessora uscente, che ieri al primo turno ha ottenuto il 43,9% dei voti, e Dante Dossi (Pd), che ha totalizzato il 36,7%.

A Bondone è stata eletta sindaco Chiara Cimarolli, candidata unica e assessora uscente. In questo comune si è registrata la percentuale dei votanti più alta (65,8%). La media nei quattro comuni è stata del 59,9%.

A Nogaredo è stato eletto sindaco Alberto Scerbo, della lista 'Insieme per la comunità', con il 70,7%; l'altro candidato, Paolo Bettini, ha ottenuto il 29,3%. A Terragnolo si è imposto Massimo Zenatti, della lista 'Coltiviamo il nostro Futuro', con il 56,2%. Al secondo posto Debora Bufalini con il 24,9%. (ANSA).