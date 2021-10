Start-up UltraAI premiata a B.T. Expo Modena

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - La start-up UltraAI Srl di Trento si è aggiudicata il primo posto al concorso per nuove aziende innovative in ambito sanitario e biomedicale, promosso dalla Fondazione Democenter-Sipe assieme al Tecnopolo Tpm 'Mario Veronesi' di Mirandola (Modena).

L'iniziativa era collegata a B.T. Expo, prima edizione della fiera del biomedicale ospitata a Modena martedì e mercoledì scorsi. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri pomeriggio all'interno della Fiera di Modena, al termine di un evento in cui le cinque start-up finaliste hanno presentato i loro progetti a una giuria la quale, una volta ascoltati tutti gli speech, ha emesso il proprio verdetto.

La start-up vincitrice - rappresentata da Jonni Malacarne, Alena Bruschetti e Petra Trevisan - è stata premiata per l'esperienza relativa al monitoraggio della polmonite tramite 'deep learning'. (ANSA).