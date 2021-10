Sassoli inaugura Festival 'Oltre secolarizzazione' a Trento

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, terrà la lezione magistrale di inaugurazione del seminario "Oltre la secolarizzazione. La creazione è in pericolo: un cambiamento d'epoca per l'umanità?", in programma a Trento nei giorni di venerdì 22 e sabato 23 ottobre. L'iniziativa, alla 2/a edizione, è promossa dall'Arcidiocesi di Trento (attraverso l'Istituto superiore di scienze religiose "Romano Guardini") e dal Centro editoriale dehoniano di Bologna. Al seminario - riporta una nota - interverranno anche i filosofi Salvatore Natoli, Chiara Zamboni e Roberto Presilla e i teologi Piero Stefani, Marisa Iannucci, Simone Morandini e Letizia Tomassone.

Il festival si terrà presso il Castello del Buonconsiglio.

Sassoli interverrà alle ore 18 di venerdì 22 ottobre, mentre alle 19 prenderà la parola Natoli. Le sessioni di lavoro saranno trasmesse in diretta sul canale "YouTube" dell'Arcidiocesi di Trento. (ANSA).