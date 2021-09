Prosegue il tour del camper vaccinale nella valli trentine

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Prosegue il tour del camper vaccinale enti Covid-19 nelle valli del Trentino, mentre nel fine settimana sono previsti nuovi 'open day vaccinali' al drive through di Trento sud.

Il camper vaccinale itinerante ha finora somministrato 263 dosi, informa l'Azienda sanitaria provinciale sottolineando che l'obiettivo è raggiungere chi ancora non si è vaccinato e convincere gli indecisi grazie all'esperienza di assistenti sanitarie, infermieri e medici sempre disponibili a chiarire dubbi e perplessità sul vaccino. Domani il camper sarà a Fondo, in alta Val di Non, e proseguirà il suo giro a Ronzo Chienis (giovedì), Tesero (venerdì) e Tiarno di Sotto (sabato). Dalla settimana prossima le tappe giornaliere raddoppieranno, con due diverse piazze in programma nella stessa giornata: Comano/Ponte Arche (via delle Fucine) - lunedì 4 ottobre mattina; San Lorenzo Dorsino lunedì 4 ottobre pomeriggio; Palù del Fersina (località Tolleri) - martedì 5 ottobre mattina; Fierozzo/San Felice martedì 5 ottobre pomeriggio.

Si rinnova anche l'appuntamento con gli open day vaccinali a Trento sud: sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre, dalle 9 alle 13, è previsto l'accesso libero alla vaccinazione. (ANSA).