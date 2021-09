Auto: 300 visitatori a E-Drive Day a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Circa 300 visitatori si sono informati sulla mobilità del futuro domenica presso il Centro di guida sicura Safety Park e hanno colto l'opportunità di guidare personalmente un veicolo elettrico.

ð Secondo la Commissione europea entro il 2035 dovranno circolare solo veicoli elettrici. Per conoscere il futuro del mercato della mobilità elettrica, domenica a Vadena (Bz) al Centro di guida sicura Safety Park sono stati disponibili diversi veicoli elettrici da poter testare nell'ambito dell'E-Drive Day. I visitatori hanno potuto testare diverse auto elettriche (a batteria e a idrogeno) di diversi produttori sulle piste del Safety Park. Inoltre, gli esperti di Green Mobility erano a disposizione dei cittadini per offrire informazioni e rispondere alle domande sulla mobilità elettrica.

"Più volte abbiamo notato quanto sia grande il bisogno di informazioni per gli altoatesini quando si parla di mobilità elettrica. Naturalmente siamo felici di rispondere a tutte le domande, ma siamo anche convinti che solo sedendosi al volante di un veicolo elettrico ci si possa entusiasmare per la mobilità elettrica" afferma Harald Reiterer, coordinatore di Green Mobility presso la STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. È quindi ancora più gratificante che così tanti altoatesini abbiano approfittato ancora una volta dell'E-Drive Day per sperimentare in prima persona la mobilità elettrica. Anche quest'anno l'E-Drive Day è un "Green Event", grazie alla particolare attenzione alla pianificazione, all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento secondo criteri ecologici.

L'E-Drive Day è stato organizzato da Green Mobility, Safety Park e STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. (ANSA).