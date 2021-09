Brennero: Kompatscher, puntare maggiormente su sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, nell'ambito del Connecting Europe Express, ha descritto la Galleria di Base del Brennero Bbt come il più importante "progetto europeo in Europa" ed ha sottolineato che vi è una maggiore consapevolezza delle persone sugli investimenti europei nel territorio locale. "In futuro, vogliamo concentrarci ancora di più su progetti di mobilità sostenibile e innovativi al fine di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono lungo le principali direttrici di traffico". Con il Bbt e altri progetti come la Val di Riga ed il tunnel ferroviario del Virgolo a Bolzano, vengono realizzati importanti progetti che renderanno il trasporto ferroviario locale ancora più attraente per i cittadini, ha affermato Kompatscher. Per garantire in futuro il finanziamento incrociato dei progetti ferroviari e creare un corridoio intermodale, è necessaria, secondo il presidente, una rapida svolta nelle trattative per la concessione dell'Autostrada del Brennero.

L'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, ha quindi sottolineato che la Provincia ha colto l'occasione per sensibilizzare affinché vengano effettuati maggiori investimenti in Alto Adige. "Se la ferrovia diventa più attraente, allora anche l'Unione europea continuerà a crescere unita", ha affermato Alfreider. (ANSA).