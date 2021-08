Medico morto dopo vaccino Covid, perizia esclude nesso

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Una perizia medica ha stabilito che non c'è alcun nesso tra il vaccino anti-Covid che era stato somministrato a un dentista tedesco, da molti anni residente in Alto Adige, ed il suo decesso, avvenuto lo scorso marzo a causa di un ictus all'età di 63 anni. Ad ipotizzare un possibile nesso con la seconda dose di vaccino, somministrata pochi giorni prima, era stato un suo amico e collega, che ne aveva parlato anche in un video diffuso da attivisti no vax sui social media.

La procura di Bolzano aveva avviato delle verifiche per accertare le cause del decesso, disponendo una perizia: il perito ha ora stabilito che non c'è alcun nesso tra la vaccinazione ed il decesso del dentista. (ANSA).