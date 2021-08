Viticoltura: Fem, raggiunti 1.300 ettari di bio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 05 AGO - Cresce il comparto dell'agricoltura biologica in provincia di Trento, soprattutto nel settore viticolo, che si attesta a fine 2020 su circa 1.300 ettari, pari al 13% dell'area coltivata a vite nell'intera provincia.

Rispetto al 2019 le superfici notificate biologiche e in conversione sono incrementate di 73,2 ettari (+6%).

I dati - informa una nota della Fondazione Edmund Mach (Fem) - sono emersi nell'ambito della giornata tecnica organizzata dall'ente di San Michele all'Adige in collaborazione con il Centro di sperimentazione Laimburg.

"Il settore dell'agricoltura biologica può rappresentare un modello per tutto il comparto agricolo, e assumerà sempre maggiore importanza in vista degli obiettivi posti dalla strategia europea 'Farm to For', che punta ad accelerare la transizione verso un sistema alimentare più sostenibile", ha spiegato il direttore generale di Fem, Mario Del Grosso Destreri.

Per quanto riguarda l'annata viticola del Trentino, le condizioni climatiche hanno limitato lo sviluppo dei principali patogeni, anche se i fenomeni piovosi di luglio hanno favorito lo sviluppo della peronospora e una ripresa di aggressività dell'oidio. Risulta in aumento la problematica della flavescenza dorata, con alcuni focolai anche in zone fino ad oggi a bassissima presenza. (ANSA).