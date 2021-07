Meteo: allerta gialla della Protezione civile in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - La Protezione civile della Provincia autonoma di Trento ha emesso un avviso di "Allerta ordinaria", gialla (temporali, vento forte, idrogeologica ed idraulica), per il periodo dalle ore 17:00 di domani, sabato 31 luglio 2021, alle ore 20:00 di domenica, 1° agosto 2021, su tutto il territorio provinciale. Una perturbazione transiterà sulle Alpi tra la serata di sabato e la giornata di domenica. Si prevede un rischio di temporali in graduale aumento nel pomeriggio di sabato, fino a marcato in serata. Nella serata di sabato e nella mattina di domenica sono attese precipitazioni diffuse a carattere temporalesco intenso. Gli accumuli previsti risulteranno molto irregolari a causa della natura principalmente convettiva delle precipitazioni, ma si prevedono accumuli medi attorno ai 30-60 millimetri. Si segnala inoltre la possibilità di locali grandinate e forti raffiche di vento.

Domenica si prevedono fenomeni in graduale attenuazione ed esaurimento nel corso del pomeriggio.

A seguito delle previsioni meteorologiche ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire da domani, sabato 31 luglio 2021, criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Previste anche forti raffiche di vento, grandine e fulmini. (ANSA).