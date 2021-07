Rocciatore precipita per 30 metri da Tre Cime, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Un rocciatore ha riportato gravi ferite durante la scalata della Cima Piccola delle Tre Cime di Lavaredo. Verso le ore 8.20 l'uomo, che stava scalando la vetta lungo la via Innerkofler-Helversen, è precipitato per una trentina di metri. Il volo è stato fermato dalla corda, ma l'alpinista ha comunque riportato un grave politrauma. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites con gli uomini del soccorso alpino dell'Alta Pusteria. Il ferito è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Bolzano. Anche il compagno di cordata, che ha subito un forte shock, è stato trasportato a valle in elicottero. Sul posto è anche intervenuta la Guardia di finanza. (ANSA).