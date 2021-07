Come sarà il mio bagno? Würth introduce la realtà virtuale

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Arredare il bagno attraverso la realtà aumentata, per farsi da subito un'idea di come sarà il progetto definitivo immergendosi in un'ambiente virtuale creato sulle base degli spazi reali e delle proprie aspettative. Lo propone il gruppo tedesco Würth, nel primo "virtual show room" inaugurato presso il Würth hydro store di Marlengo, in Alto Adige. L'innovazione - presentata in conferenza stampa - segue l'acquisizione dell'azienda Torggler Commerz, specializzata nei prodotti per l'arredo bagno e idrotermosanitario.

"Attraverso questo sistema innovativo, unico in Italia, il cliente potrà avere la certezza di come si presenterà il suo bagno una volta ultimato. Questo non solo faciliterà il lavoro degli artigiani del settore, ma darà anche certezza al cliente, che potrà vedere in anticipo il proprio progetto attuato in un ambiente virtuale. Di fatto, cambiamo completamente l'esperienza, il cliente potrà in questo modo vivere il proprio bagno in anticipo, usufruendo dell'intero catalogo dei prodotti a disposizione", ha detto l'amministratore delegato di Würth Italia, Nicola Piazza.

Il nuovo spazio commerciale, circa 40 metri quadrati, si avvale dei visori HoloLens e della tecnologia "mixed reality", che combina la realtà aumentata con ambienti e prodotti reali.

Assieme al sistema, l'azienda ha introdotto anche uno spazio virtuale di presentazione dell'intero catalogo dei prodotti a disposizione degli artigiani.

Le due innovazioni, a quanto riferito dal direttore commerciale Harald Santer, si inseriscono in un piano di espansione commerciale dell'azienda, che inaugurerà un nuovo punto vendita a Bolzano il prossimo novembre. Seguiranno nuove aperture a Silandro, Ziano di Fiemme e Bolzano. (ANSA).