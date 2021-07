Innovazione: Würth prosegue collaborazione con Noi Techpark

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Würth Italia, in occasione della presentazione dei nuovi progetti digitali per il settore dell'arredo bagno, ha sottolineato l'importanza della collaborazione per l'innovazione di impresa con il Noi Techpark di Bolzano.

"Würth è da sempre un'impresa che guarda al futuro e che in Alto Adige è leader nel proprio settore. Siamo quindi orgogliosi di avere un team dell'azienda all'interno del Noi Techpark che si occupa di 'open innovation', focalizzando l'attenzione sulla trasformazione del modello di innovazione al di fuori dei confini della semplice azienda", ha spiegato il direttore finanziario Hubert Hofer. Würth è una delle circa 80 aziende ospitate presso il Noi Techpark di Bolzano, che operano nel campo digitale, dell'automotive, del settore alimentare ed energetico. "L'azienda offre un forte sostegno allo sviluppo di piccole start up nate sul nostro territorio", ha concluso Hofer.

