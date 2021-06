Covid: un decesso e 12 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Il decesso di una persona anziana interrompe la sequenza di bollettini senza vittime da Covid-19 in Trentino. Per il resto, i dati mostrano una situazione in miglioramento, con 12 nuovi contagi rilevati (nessuno fra gli ultra settantenni) e un basso numero di ricoverati (17 al momento, di cui 4 in rianimazione). Intanto le vaccinazioni hanno superato abbondantemente quota 350.000 ed i guariti, con i 45 di oggi, arrivano a 44.035.

Ieri sono stati analizzati 787 tamponi molecolari che hanno individuato 5 casi positivi e confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati invece 1.441 di cui solo 7 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagi, 2 sono riferiti a piccolissimi (0-2 anni), 2 tra 3-5 anni e 1 tra 14-19 anni. Soltanto un contagio in fascia 60-69 anni. (ANSA).