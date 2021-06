SGBCISL: Dieter Mayr e Donatella Califano segretari generali

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Il consiglio generale ha eletto Dieter Mayr e Donatella Califano quali nuovi segretari generali SGBCISL, la confederazione più rappresentativa della Provincia.

Sono stati eletti, inoltre, quali nuovi componenti della segreteria, Sandro Fraternali e Walter Gasser, già segretari, rispettivamente del sindacato scuola e della struttura territoriale Merano Val Venosta.

La rielezione della segreteria, composta da 4 persone pariteticamente rappresentative dei gruppi linguistici è avvenuta a seguito delle dimissioni per raggiunti limiti dei mandati del segretario generale Michele Buonerba e del segretario organizzativo Anton von Hartungen. Le politiche economiche, sociali e del lavoro a livello provinciale saranno le priorità della nuova segreteria. "Siamo a un punto di svolta nella società e nel mondo del lavoro: l'orizzonte post Covid e la necessaria ripartenza ci pongono davanti a compiti e sfide nuovi e complessi ", così i due neo-segretari generali Dieter Mayr e Donatella Califano.

"Non tornerà tutto come prima, soprattutto a fronte di bilanci provinciali che in futuro saranno in sofferenza. Sarà quindi assolutamente necessario lavorare in direzione di una equa redistribuzione delle risorse e del benessere." (ANSA).