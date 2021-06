Papa:riceve presidente Austria,che dona 20 capre per Burundi

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Papa Francesco ha ricevuto stamane in udienza al Palazzo Apostolico vaticano il presidente della Repubblica d'Austria Alexander Van Der Bellen, con la consorte e il seguito. Il colloquio privato tra i due nella Sala della Biblioteca è durato circa 25 minuti.

Dopo la presentazione della delegazione austriaca c'è stato lo scambio dei doni. Il presidente Van Der Bellen ha fatto al Papa un insolito dono: 20 capre destinate a famiglie del Burundi tramite un progetto della Caritas austriaca. Inoltre un quadro di un artista disabile e il catalogo delle sue opere.

Il Pontefice ha ricambiato con un mosaico raffigurante Noé, con la scritta "Con Noé Dio apre una via di salvezza, per il creato e per ogni uomo". E poi con i volumi dei documenti papali, il documento sulla Fratellanza Umana e il Messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace 2021, da lui appositamente firmato oggi. (ANSA).