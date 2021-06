Covid: movida fino a mezzanotte anche in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - Anche in Alto Adige, da oggi, il coprifuoco slitta alle ore 24. Lo prevede l'ordinanza numero 24, firmata venerdì dal governatore Arno Kompatscher e che, tra l'altro, restringe a pochi casi l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

In Provincia di Bolzano dallo scorso fine settimana è infatti tornato all'obbligo di indossare solo la mascherina chirurgica.

Pur rimanendo fortemente consigliato l'utilizzo delle mascherine Ffp2, l'obbligo vero e proprio di indossarle vale solo per i servizi alla persona, mentre anche sui mezzi pubblici sarà sufficiente la chirurgica. Decade l'obbligo di essere in possesso del Corona-Pass per accedere a biblioteche, archivi, centri giovanili e centri di formazione ed educazione permanente. Niente Corona-Pass neppure per gli ospiti di alberghi e strutture ricettive, così come per coloro che frequentano le piscine all'aperto. Nella gastronomia sono di nuovo autorizzati anche buffet, solamente rispettando rigidi protocolli di sicurezza. Il Corona-Pass sarà ancora indispensabile per coloro che occupano più di 4 posti ad un tavolo all'interno di bar e ristoranti. (ANSA).