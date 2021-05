Covid: Kompatscher, presto vaccino aperto a tutti

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - "Ormai è questione di qualche settimana e le vaccinazioni in Alto Adige saranno aperte a tutte le categorie d'età". Così il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher al quotidiano Alto Adige. Il governatore, da poco 50enne, è stato vaccinato ieri. Dopo l'inziale boom le prenotazioni di questa fascia d'età sono rallentate e ammontano attualmente a 18.000, mentre sono 84.000 gli altoatesini tra i 50 e i 59anni, di cui 20 mila già vaccinate o guarite.

"Purtroppo abbiamo ancora un certo numero di persone - dice il governatore all'Alto Adige - che crede alle leggende metropolitane, invece che guardare la realtà che è sotto gli occhi di tutti". "Non possiamo perdere quest'opportunità - che è per il singolo e per la collettività", prosegue. "La gente è stufa di limitazioni. Tutti lo siamo ed è per questo che dico: vacciniamoci. I benefici li stiamo vedendo anche da noi. Calano i nuovi contagiati, scende la pressione sui reparti ospedalieri e in Terapia intensiva - al momento - abbiamo soltanto 6 pazienti", ricorda Kompatscher. (ANSA).