In Trentino vaccinazioni straordinarie nel fine settimana

(ANSA) - TRENTO, 23 APR - In Trentino sono state organizzate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle sedute vaccinali straordinarie nel fine settimana per accelerare con la campagna di vaccinazione. Gli appuntamenti saranno disponibili da sabato 24 aprile con prenotazione al Cup online. Potranno accedere al vaccino gli over 65, le persone con grave disabilità, i soggetti estremamente vulnerabili che hanno ricevuto gli sms di invito e i conviventi e i caregiver delle persone con grave disabilità e di alcune categorie di soggetti estremamente vulnerabili. Al momento della prenotazione conviventi e caregiver dovranno compilare un'autocertificazione (con valore legale) in cui indicare stato e codice fiscale della persona assistita: il sistema controllerà che questa persona rientri effettivamente fra le categorie indicate, secondo quanto previsto dal Piano nazionale vaccini.

In questi giorni in Trentino prosegue anche la vaccinazione di genitori e tutori di minori estremamente vulnerabili. In questo caso non è necessario prenotarsi perché è l'Azienda sanitaria a contattare direttamente gli interessati per la vaccinazione. La campagna vaccinale procede grazie anche alla collaborazione degli oltre 150 medici di medicina generale che hanno aderito e che si occupano di vaccinare tutte le persone tra i 65 e i 79 anni non considerate soggetti fragili. (ANSA).