Pensionato cade da tetto e muore in val di Sole

(ANSA) - TRENTO, 17 APR - Un uomo di 66 anni ha perso la vita cadendo dal tetto della sua abitazione in val di Sole, in Trentino. L'incidente è avvenuto a Termenago. Il pensionato era salito sul tetto per sistemare la canna fumaria, ma è scivolato e caduto sul suolo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. (ANSA).