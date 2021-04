Turismo: Bolzano rilancia green pass altoatesino

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - Trovare una linea comune per consentire di riprendere il prima possibile a muoversi liberamente, e senza eccessivi limiti, al di fuori dei confini nazionali. Questo l'obiettivo della videoconferenza tra gli assessori altoatesini ad economia e turismo, Philipp Achammer e Arnold Schuler, la Ministra austriaca al turismo, Elisabeth Köstinger e il sottosegretario germanico all'economica, Thomas Bareiß.

Schuler sottolinea che "durante l'incontro si è parlato innanzitutto di una possibile ripartenza del turismo, e in questo senso ho presentato la proposta che potrebbe concretizzarsi a breve di una sorta di Green Pass altoatesino in tema di Covid-19". Bareiß e Köstinger hanno mostrato grande interesse per l'attuazione pratica del "lasciapassare" e per i margini di maggiore libertà eventualmente concessi a chi ne sarebbe in possesso. "Siamo tutti concordi - aggiunge Achammer - che si tratti di uno strumento importante per consentire la ripresa dei movimenti all'interno dei confini europei, e riteniamo necessario proseguire nel dialogo con Austria e Germania per quanto riguarda l'attuazione pratica di questo progetto". (ANSA).