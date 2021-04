Ciclismo: Tour of The Alps; decisive le tappe in Trentino

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il Trentino ospiterà le ultime due e decisive frazioni del Tour of the Alps di ciclismo: appuntamento giovedì 22 aprile, dopo 168,6 chilometri, con l'arrivo nella Valle del Chiese a Pieve di Bono, in quella che sarà la tappa più lunga e con il dislivello complessivo maggiore dell'edizione 2021. Dopo il via da Naturno, e lo scollinamento del Passo Castrin, la carovana attraverserà la Val di Non e la Val di Sole per salire verso Passo Campo Carlo Magno, ma probabilmente gli uomini di classifica si giocheranno le loro carte nell'inedita salita di Castel Condino, verso Boniprati, lunga 10 chilometri e con una pendenza media del 6,8%.

Il giorno successivo, venerdì 23 aprile, la frazione di 120,9 chilometri da Valle del Chiese-Idroland a Riva del Garda emetterà il verdetto definitivo sul Tour of the Alps 2021. Dopo la partenza dall'area naturale 'Biotopo-Lago d'Idro', e i primi 20 km completamente pianeggianti, i corridori affronteranno l'ascesa di Selle Giudicarie, il Passo Duron e il Valico del Bellino.

Arrivati a Riva del Garda si entrerà in un circuito da affrontare due volte caratterizzato dalla salita di Pranzo (8,5 chilometri di lunghezza al 6%) dove, chi vorrà vincere, il Tour of the Alps deve spendere le ultime energie. (ANSA).