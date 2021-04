Covid: 2 morti in Trentino, ancora calo dei ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 09 APR - Altre due persone sono decedute per coronavirus in Trentino, mentre si registrano 107 nuovi contagi, secondo il bollettino di oggi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La malattia è stata riscontrata in 57 persone che hanno fatto il tampone molecolare (1.597 quelli esaminati) ed in altre 50 rilevate da 886 test rapidi antigenici. I molecolari hanno confermato anche 17 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi contagi, ci sono 16 bambini o ragazzi in età scolare: 3 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni. Nelle fasce più mature troviamo invece 20 nuovi casi fra i 60 ed i 69 anni, 9 tra 70-79 anni e 7 ultraottantenni.

Negli ospedali le dimissioni (19 quelle di ieri) continuano a superare abbondantemente i nuovi ricoveri (7); i pazienti ricoverati attualmente sono 189, di cui 43 in rianimazione (3 in meno di ieri) Le nuove guarigioni oggi sono 247.

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 113.145, comprese 37.773 seconde dosi: nel totale rientrano anche le 50.438 dosi riservate a ultraottantenni mentre nella fascia 70-79 anni la soglia raggiunta è di 17.497 somministrazioni., cifra che porta il totale a 38.943. (ANSA).