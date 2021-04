Auto contro camion all'altezza di Bressanone, due feriti

(ANSA) - BOLZANO, 03 APR - Incidente stradale in A22, direzione sud, nei pressi di Bressanone. Un'auto ha tamponato un camion ed il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto la Polizia stradale, il personale sanitario con l'elisoccorso ed i vigili del fuoco volontari di Vipiteno, Bressanone e Varna, intervenuti per estrarre la persona dall'auto e consegnarla alle cure del medico. I due conducenti, entrambi feriti, sono stati dapprima assistiti dal personale di soccorso sul posto e successivamente trasportati assieme al medico d'urgenza all'ospedale. I vigili del fuoco sono anche intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e per il ripristino della sede stradale. (ANSA).