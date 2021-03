Sci: finali Cdm; annullate le prove, in forse la libera

(ANSA) - LENZERHEIDE (SVIZZERA), 16 MAR - Troppa neve a Lenzerheide e così, dopo aver inutilmente tentato - sotto una fitta nevicata e con un forte vento - di ripulire la pista, ma anche dopo il rinvio di ogni decisione alle ore 11, le uniche, decisive prove di discesa donne e uomini delle Finali sono state annullate.

Alle finali solitamente Fis non modifica il calendario e senza prova non dovrebbe esserci gara a domani, assegnandoci le due coppe di specialità ai due leader attuali, l'azzurra Sofia Goggia e lo svizzero Beat Feuz. Ma, a Lenzerheide - per la Fis ogni regola ha le sue eccezioni - ci sono pressioni per tentare comunque di far disputare prove e gare domani.

Ogni decisione, al momento, è stata così rinviata alla riunione dei capisquadra alle ore 17. (ANSA).