Sci: Cdm; Meillard guida gigante Kranjska, azzurri indietro

(ANSA) - KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 13 MAR - Lo svizzero Loic Meillard, in 1'05"59, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante della Coppa del mondo di sci alpino a Kranjska Gora (Slovenia), il penultimo della stagione. Secondo il francese Alexis Pinturault (1'05"70), terzo l'austriaco Stefan Brennsteiner (1'06"11). Per l'Italia - su una pista veloce con fondo perfetto e due bei muri - altra gara deludente: il migliore è infatti il bolzanino Riccardo Tonetti, ma solo 16/o (1'07"29).

Il trentino Luca De Aliprandini - che, dopo l'argento iridato, per la prima volta è entrato nell'ordine di partenza fra i migliori sette, grazie anche alla retrocessione del norvegese Henrik Kristoffersen - è sceso con il pettorale n.1 e ha fatto una gara senza errori, ma molto lenta, tanto da farlo chiudere in 1'07"63, al momento 18/o. Poi - dopo i primi 33 atleti al via - ci sono Giovanni Borsotti (1'07"75) e Manfred Moelgg (1'08"96). (ANSA).