La Russia "sosterrà senza indugio" la Corea del Nord in futuro. Lo afferma il presidente Vladimir Putin in un intervento pubblicato dai media ufficiali di Pyongyang, l'agenzia Kcna e il quotidiano Rodong Sinmun. Putin, atteso oggi per una visita di Stato nel Paese eremita, ha inoltre dichiarato che la Corea del Nord "sostiene fermamente" l'operazione militare russo in Ucraina e per questo la ringrazia.



