Sere Fai d'estate, 300 spettacoli sotto le stelle

Tornano le Sere Fai d'estate con un calendario ancora più ricco di eventi e visite speciali in tutto il Paese per vivere i Beni del Fondo per l'Ambiente Italiano fino a tarda sera. In programma fino a settembre oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia, incontri culturali al tramonto, trekking e passeggiate guidate all'imbrunire alla scoperta dei territori ricchi di bellezze che circondano i Beni del Fai. Tante le novità, come le aperture serali eccezionali ( il 23 giugno, il 7 e il 21 luglio) del Memoriale Brion, il capolavoro di Carlo Scarpa, immerso nella campagna trevigiana. Suggestive visite a lume di candela dal primo fine settimana di luglio a Villa Fogazzaro Roi a Oria di Valsolda, dove saranno proposte letture di brani tratti da 'Piccolo Mondo Antico'. I giardini di Palazzo Moroni, il più esteso parco privato della Città Alta di Bergamo, ospiteranno dal 6 luglio la rassegna 'Pellicole d'autore en plein air' con la proiezione di sei film, mentre il 30 giugno, il 13 e il 21 luglio il parco di Villa Panza sarà lo scenario dei concerti 'Ars Sonora' con musica contemporanea in dialogo con la collezione d'arte della dimora varesina. Musica sotto le stelle a Recanati all'Orto sul Colle dell'Infinito, dove Giacomo Leopardi ambientò il suo più celebre componimento: il 21 luglio ospiterà un concerto di UniMc Orchestra, diretta da Michele Torresetti, con musiche di Vivaldi e Piazzolla. Gli scritti di viaggio di Agatha Christie e di altre autrici saranno al centro di un'inedita serata di letture al Bosco di San Francesco di Assisi il 29 giugno, mentre tutti i mercoledì a Villa dei Vescovi si potranno gustare gli aperitivi nelle vigne dei Colli Euganei. Dal 5 luglio Casa Noha a Matera è il punto di partenza per percorsi al tramonto tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, all'insegna del cinema e dei luoghi che da sempre hanno attratto registi e in cui sono state ambientate pellicole come 'La Lupa', 'Il Vangelo secondo Matteo', 'The Passion' e l'ultimo capitolo della saga di James Bond. Non mancheranno le osservazioni del cielo stellato guidate da esperti e astrofili - Astronomi per una notte - in diversi Beni Fai.



