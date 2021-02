Governo: Kompatscher, bene rompere con qualche tabù

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - "Mi fa piacere che il presidente del Consiglio designato Mario Draghi voglia rompere con qualche tabù. Serve aria fresca. Un momento straordinario richiede misure straordinarie". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento ad un possibile prolungamento dell'anno scolastico a giugno. "Poi ovviamente si dovrà vedere come esattamente far recuperare ai ragazzi i giorni persi. E' però un bene superare l'idea che non si può mai cambiare nulla", ha aggiunto il presidente della Provincia di Bolzano. (ANSA).