Austria: deceduto 15enne travolto da valanga in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - E' deceduto alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria, a causa delle ferite riportate, un freerider 15enne, travolto mercoledì scorso da una valanga nella Zillertal in Tirolo. L'incidente si era verificato durante un fuori pista sulla montagna Rastkogel. Il giovane è stato trascinato per 250 metri dalla slavina ed è stato liberato solo dopo 30 minuti sotto 2,5 metri di neve. In gravissime condizioni è stato trasportato in elicottero a Innsbruck, dove però ieri è deceduto, come informa la polizia austriaca. (ANSA).