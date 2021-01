Covid: spilla per ricordare i medici morti

(ANSA) - TRENTO, 08 GEN - Una spilla per ricordare i medici uccisi dal Covid 19 ma soprattutto per riaffermare e manifestare l'impegno di tutta la categoria nella lotta contro la pandemia: è questo il senso e lo scopo dell'iniziativa voluta dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trento.

La spilla, che tutti i medici sono invitati a portare, rappresenta il bastone di Asclepio, antico simbolo greco della medicina, il nastro nero vuole ricordare tutti i morti di Covid e l'immagine del Covid trafitto vuole essere il richiamo all'impegno per sconfiggere il coronavirus.

"Questa nuova iniziativa dell'Ordine dei medici - sottolinea il presidente Marco Ioppi - si inserisce nell'impegno quotidiano che tutta la categoria manifesta sia attraverso una presenza sul campo, a fianco dei cittadini e degli ammalati, sia attraverso la disponibilità a portare il proprio contributo di idee e di proposte sia all'Azienda sanitaria e sia alla Giunta provinciale. Un impegno che, tra l'altro in questi giorni, si concretizza nella disponibilità dei medici a farsi vaccinare ed a vaccinare i cittadini che via via verranno invitati a sottoporsi a questa misura preventiva". (ANSA).