Una cattedra cinese per l'Università di Trento

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - La collaborazione fra l'Università di Trento e la Xidian University di Xi'an, la città cinese dell'esercito di terracotta, si arricchisce con una cattedra (Huashan Scholar Chair Professor) affidata a Paolo Rocca, professore associato del Dipartimento Disi di UniTrento. In concreto, Rocca è chiamato, da qui alla fine di novembre 2023, a svolgere due mesi all'anno di attività di formazione e di ricerca a favore della Xidian University.

Il Senato accademico nei giorni scorsi ha autorizzato il docente all'incarico e alla doppia appartenenza per tre anni. Il professore comincerà con alcuni seminari, che a causa della pandemia per il momento saranno online.

L'ateneo di Xi'an vanta eccellenze nel settore elettromeccanico, dei controlli automatici e della progettazione di dispositivi elettronici e all'Università di Trento chiede un contributo sulle nuove teorie e metodi per l'analisi delle tolleranze e la sintesi robusta di sistemi radianti complessi in grado di garantire elevata affidabilità e precisione. Il campo di indagine riguarda la ricerca spaziale (dal radiotelescopio Fast alle antenne "a membrana" di ultima generazione per cubesat) come il processo industriale dell'additive manufacturing (con le stampanti tridimensionali progettate per realizzare oggetti in materiale composito). (ANSA).