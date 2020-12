Cacciatore precipita e muore in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - Un cacciatore ha perso la vita sulle montagne di San Martino in val Passiria, in Alto Adige.

Florian Troeger, di 60 anni, era impegnato nella caccia al camoscio in località Valclava, quando su un pendio ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 150 metri. Il cacciatore è morto sul colpo. (ANSA).