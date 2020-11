Slittino: Cdm; Fischnaller terzo in prima gara stagionale

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Comincia bene la stagione per lo slittino azzurro. Dominik Fischnaller nella prima prova di Coppa del Mondo che si è disputata a Igls, in Austria, ha conquistato il terzo posto, dietro i due tedeschi Felix Loch e Johannes Ludwig.

Fischnaller torna sul podio che non vedeva dalla gara di Sochi del 2019. Settimo posto per l'altro Fischnaller, Kevin. Lontani dale prime posizioni gli altri azzurri in gara: 22mo Leon Felderer, 23mo Lukas Gufler, 27mo Alex Gufler. (ANSA).