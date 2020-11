Tumori: Lilt, al via servizio telefonico e di videochiamate

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - Al via lunedì 30 novembre il nuovo servizio di ascolto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Trento. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30, un volontario Lilt risponderà a telefonate e videochiamate WhatsApp al numero 379 2193259 e sarà a disposizione dei pazienti oncologici e dei loro familiari per momenti di ascolto e di confronto.

A causa dell'emergenza Covid, da fine febbraio i volontari non hanno più avuto accesso alle strutture ospedaliere di Trento e Rovereto, dove incontravano i pazienti o i loro accompagnatori. Da qui l'idea di dare uno spazio agli ammalati e a chi si prende cura di loro per uno sfogo emotivo o per qualche chiacchiera più leggera. I volontari sono disponibili al telefono o in videochiamata, per chi è in ospedale e non può essere raggiunto fisicamente, e per chi è a casa e ha bisogno di un confronto con qualcuno oltre la propria cerchia di conviventi.

Il servizio di ascolto è nato grazie al contributo ricevuto attraverso il bando della Fondazione Aquila Basket. (ANSA).