Pensionato muore schiacciato da albero a Roncegno

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Un uomo di 78 anni è morto questa mattina travolto e schiacciato da un albero in una zona boschiva sopra Roncegno, in località Fraineri.

Vano l'intervento dei soccorritori con l'elisoccorso: l'uomo, del posto, è deceduto sul colpo in seguito ai gravi traumi riportati. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Borgo Valsugana. (ANSA).