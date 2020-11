Covid: ancora 11 decessi in Alto Adige e 292 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.104 tamponi e registrati 292 nuovi casi positivi, 11 i decessi che da inizio pandemia salgono a 509. 280 persone sono ricoverate, altre 40 in terapia intensiva. Sono inoltre 154 i pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate e 94 rimangono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare in Alto Adige sono 9.681, delle quali 11 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite ad oggi in totale sono 11.601, così l'Azienda sanitaria. (ANSA).