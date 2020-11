Covid: 8 morti e 341 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - Continua a crescere il numero delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: nelle ultime 24 ore altre otto persone sono morte portando il totale all'inizio dell'emergenza sanitaria a 498, tra ospedali e case di riposo.

In aumento anche i casi di contagio accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore: sulla base di 2.734 tamponi, dei quali 611 sono nuovi test, sono stati rilevati 341 nuovi casi positivi. Il numero delle infezioni accertate è ora di 21.961. Diminuiscono i ricoveri nei normali reparti ospedalieri che ora sono 298 (17 in meno rispetto ad ieri). Nelle strutture private convenzionate i pazienti Covid sono 144 (numero invariato rispetto ad ieri, mentre in terapia intensiva si trovano 41 persone (1 in più). I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 94 (8 in più).

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.410, delle quali 11 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 9.863 (389 in più), ai quali si aggiungono 1.286 persone (16 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. (ANSA).