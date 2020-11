Kompatscher, abbattiamo l'onda, solo poi parliamo di sci

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - "Dobbiamo assolutamente abbattere l'onda e piegare la curva dei contagi, prima di poter tornare ad essere una zona turistica". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher. "Sarà un inverno difficilissimo, anche per il turismo. Attualmente abbiamo troppi casi, troppi ricoveri e troppi morti", ha aggiunto.

"Appena possibile devono riaprire le scuole e le attività economiche e poi anche il commercio al dettaglio. Per quanto riguarda il turismo teniamo presente che l'Austria è in lockdown, la Germania in semi lockdown e molte regioni italiane sono zona rossa. Facciamo un passo alla volta", ha proseguito Kompatscher. (ANSA).