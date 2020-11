Teatro: Stabile di Bolzano si sposta sul web

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - La piattaforma regionale per la circuitazione dello spettacolo dal vivo si trasforma in un palinsesto web. Sabato 14 novembre alle 16.30 verrà trasmesso "Fiabe e leggende delle Dolomiti" di Luciano Gottardi, il primo spettacolo ripreso ad hoc per la nuova iniziativa virtuale.

Le nuove misure anti Covid-19 adottate in regione hanno determinato la sospensione degli spettacoli dal vivo. Il teatro, però, non si ferma. La piattaforma per la circuitazione dello spettacolo professionale regionale, l'iniziativa congiunta di Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino sostenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige per promuovere la circuitazione degli spettacoli si sposta dalle tavole del palcoscenico al web.

Il progetto nato da un bando regionale che ha coinvolto i tre principali enti teatrali del territorio ha visto la partecipazione di oltre 50 collettivi artistici, più di 100 tra attori e musicisti e oltre 130 proposte di spettacoli. Un dato che evidenzia la vivacità dello spettacolo dal vivo professionale in Trentino -Alto Adige, la creatività delle realtà presenti e la voglia di mettersi in gioco.

Solo tre delle compagnie selezionate Controtempoteatro; Scenari Improvvisi e Teatro Blu, hanno potuto iniziare a fine ottobre il loro tour nell'ambito della piattaforma che entro dicembre avrebbe proposto più di 40 recite da Brunico a Rovereto, altri sedici tra collettivi artistici e compagnie sarebbero stati protagonisti di un focus dedicato al teatro contemporaneo regionale che si sarebbe svolto a novembre al Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento e al Teatro Comunale di Bolzano. (ANSA).