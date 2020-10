Coronavirus: Fugatti, stretta su attività extrascolastiche

(ANSA) - TRENTO, 23 OTT - Annunciata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, un'ordinanza con l'obiettivo di ridurre i contagi extrascolastici fra gli studenti delle scuole superiori che risultano più esposti e che si presume trasmettano il virus all'esterno degli istituti.

L'ordinanza, che verrà approvata nei prossimi giorni, fisserà dei protocolli relativi alle attività extrascolastiche - servizi educativi, ludici e ricreativi. L'Azienda sanitaria provinciale - ha aggiunto Fugatti - intende poi modificare le regole per la messa in quarantena delle classi: occorrerà una doppia positività per i ragazzi fino alle scuole medie, e una sola positività nelle superiori. Previste anche raccomandazioni per lavoratori e studenti pendolari affinché limitino gli spostamenti solo al tragitto casa-scuola e casa-lavoro.

Novità sono state annunciate da Fugatti anche per le celebrazioni liturgiche dell'1 e 2 novembre, in accordo con la Curia diocesana. (ANSA).