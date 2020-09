Mostre: ad Arte Sella installazione audio-video di Quayola

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - Dal 13 settembre al 22 novembre Arte Sella presenta negli spazi di Malga Costa "Jardins d'Été", installazione temporanea audio-video di Quayola (Roma, 1982).

Presentata nell'autunno 2019 all'Orto botanico di Padova - all'interno della mostra Seconda Natura organizzata dalla Fondazione Alberto Peruzzo in collaborazione con l'Università di Padova - in quell'occasione l'installazione era accompagnata da alcune stampe in grande formato della serie Remains e si confrontava principalmente con la tradizione scientifica del luogo. Qui ad Arte Sella, invece, sono il confronto e il contatto con la natura a essere centrali: Quayola - dice una nota - offre infatti una nuova chiave di lettura del mondo naturale, dove natura e tecnologia entrano in un dialogo non scontato, nel quale la seconda non è solo e semplicemente strumento di lettura della prima. L'artista si confronta con la realtà attraverso gli occhi del computer e ci offre quindi una seconda natura da osservare, diversa da quella a cui la nostra esperienza umana ci ha abituati. (ANSA).