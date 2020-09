Reinhold Messner tra vincitori premio Masi

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - Sono Ilaria Capua, Reinhold Messner, Andrea Rigoni, Riedel Glass e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi i vincitori del 39/o Premio Masi che verrà consegnato, con cerimonia in streaming il 24 ottobre all'insegna del tema della 'Sostenibilità' nella sua declinazione ambientale, sociale ed economica.

Una ricercatrice e virologa italiana di fama internazionale, un alpinista dalle straordinarie imprese, strenuo difensore della montagna e un imprenditore pioniere della sostenibilità ambientale: sono Ilaria Capua, Reinhold Messner e Andrea Rigoni i tre vincitori del Premio Masi Civiltà Veneta 2020.

Il Premio Internazionale Civiltà del Vino è stato invece attribuito a Riedel Glass, l'azienda che ha saputo ergere ad arte la produzione di calici nel segno del riciclo del cristallo, mentre va al diplomatico italiano Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Grosso d'Oro Veneziano, assegnato alla personalità che si è distinta nel campo dei diritti umani e del progresso civile. (ANSA).