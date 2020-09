Provincia Bolzano cerca sommozzatore per acquari a Prato

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - L'Ufficio parco dello Stelvio che ha sede a Lasa è alla ricerca di un operaio specializzato che deve essere in possesso del certificato di idoneità formazione primo stadio operatori tecnici subacquei di ricerca ed ingegneria come requisito per immersioni professionali senza istruttore per poter eseguire dei piccoli lavori sott'acqua.

L'operaio dovrà esegue i lavori di controllo, manutenzione e riparazione che rientrano nel suo settore di competenza nonché nuovi progetti, controllando l' attività degli operai assegnategli sotto il profilo tecnico e si prenderà cura della manutenzione degli acquari della struttura Centro visitatori Aquaprad di Prato allo Stelvio anche mediate immersioni. Le domande scadono il 2 ottobre. (ANSA).