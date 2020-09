Coronavirus: altri 1,6 mln di aiuti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - La giunta provinciale di Bolzano stanzia 1,6 milioni di euro per finanziare gli interessi sui prestiti chiesti alle banche da famiglie e lavoratori del tutto o in parte in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga per l'emergenza Covid. Le condizioni agevolate prevedono il tasso zero per i primi 2 anni. I costi degli interessi del secondo anni sono a carico della Provincia che oggi ha dato l'ok al finanziamento. C'è ancora tempo fino al 15 ottobre per fare richiesta. Da aprile a luglio chiesti oltre 4.200 da famiglie e imprese, ha annunciato il governatore Arno Kompatscher. (ANSA).