Anteprima documentario Herzog su Chatwin a Festival Trento

(ANSA) - TRENTO, 31 AGO - "Nomad: In cammino con Bruce Chatwin", il documentario diretto dal maestro del cinema tedesco Werner Herzog dedicato all'amico e grande scrittore e viaggiatore Bruce Chatwin, sarà presentato come evento speciale di chiusura del 68/o Trento Film Festival mercoledì 2 settembre, alle 21.30, al Supercinema Vittoria.

Il documentario uscirà poi nelle sale italiane il 26, 27 e 28 ottobre co-distribuito da Feltrinelli Real Cinema e Wanted Cinema. È un omaggio a uno dei più grandi scrittori del Novecento, colui che è stato in grado di reinventare la letteratura di viaggio, scomparso prematuramente all'apice della sua carriera. In questo film è lo stesso Herzog a mettersi in cammino, zaino in spalla, sulle orme dell'amico nei luoghi raccontati nei suoi romanzi ed è sempre del regista tedesco l'inconfondibile tono della voce narrante. (ANSA).